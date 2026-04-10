Σήμερα οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες Ισραήλ, Λιβάνου, ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον

Οι πρέσβεις του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιήσουν σήμερα στην Ουάσιγκτον τον πρώτο γύρο προπαρασκευαστικών συνομιλιών, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Ο πρώτος γύρος συζητήσεων θα έχει στόχο την επίτευξη συμφωνίας ως προς τους όρους και την ατζέντα άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει το Ισραήλ, θα αποσκοπούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στη διαμόρφωση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Μεταξύ των πιο πιεστικών ζητημάτων προς διαπραγμάτευση είναι η απαίτηση του Λιβάνου να συμφωνήσει το Ισραήλ σε εκεχειρία ως όρο για την έναρξη των συνομιλιών.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν υπό πυρά, ενώ το Ισραήλ έχει απορρίψει μια εκεχειρία με τη στηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ως προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις.

Στις συνομιλίες της Παρασκευής θα συμμετάσχουν ο Μισέλ Ίσα, πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, ο Γεχιέλ Λάιτερ, πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, και η Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ, πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

