«Θα νικήσουμε» δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησαν - σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Και στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε. Ζήτω η πατρίδα! Πιστοί για πάντα! Δεν θα γίνουμε ποτέ προδότες», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, υποσχόμενος: «Αυτός δεν είναι ο πρώτος αγώνας, αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη... ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε σε όλες τις περιστάσεις».

Φήμες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι ο Καμπέλο, που θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας, ήταν είτε νεκρός είτε συνελήφθη.Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν μόνο «εν μέρει» τους στόχους που είχαν θέσει με την επίθεσή τους στη Βενεζουέλα.

«Αυτό που προσπάθησαν να πετύχουν με τις βόμβες και τους πυραύλους που εκτόξευσαν, το κατάφεραν μόνο εν μέρει. Και λέω εν μέρει γιατί περίμεναν ότι ο κόσμος ίσως θα άρχιζε να τρέχει πανικόβλητος, δειλιάζοντας. Όχι», δήλωσε προκλητικά, μιλώντας σε δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.

Ο Καμπέγιο υποστήριξε ότι η χώρα παραμένει ήρεμη και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.



Πηγή: skai.gr

