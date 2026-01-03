Επιθέσεις στην πρωτεύουσα Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν το Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πράξει τις απειλές του για χερσαίες επιθέσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα καταδίκασε τη «στρατιωτική επίθεση» των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγουα και Λα Γκουάιρα.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει, καταδικάζει και καταγγέλλει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας την εξαιρετικά σοβαρή στρατιωτική επίθεση που διέπραξε η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του εδάφους της Βενεζουέλας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Καράκας.

Ο Μαδούρο διέταξε εν τω μεταξύ την ενεργοποίηση όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων της χώρας «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», ενώ κάλεσε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να «ενεργοποιήσουν τα σχέδια κινητοποίησης» και να υπερασπιστούν τη χώρα.

«Ο λαός της Βενεζουέλας και οι Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις του, σε άρτια λαϊκή-στρατιωτική-αστυνομική ενότητα, έχουν αναπτυχθεί για να εγγυηθούν την κυριαρχία και την ειρήνη», προσθέτει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

