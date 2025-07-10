Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) θα πρέπει να διαλυθεί, όπως είναι σήμερα, και να φτιαχτεί από την αρχή ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις φυσικές καταστροφές, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σε συνεδρίαση με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η Νόεμ, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου Αξιολόγησης της FEMA, αναγνώρισε πως η υπηρεσία κινητοποίησε πόρους και στήριξε τις επιχειρήσεις έρευνας και αρωγής στις πληγείσες περιοχές του Τέξας, αλλά επέκρινε προηγούμενες «αποτυχίες» στην αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

«Ήταν αργή η ανταπόκριση σε ομοσπονδιακό επίπεδο», είπε η Νόεμ. «Γι’ αυτό ολόκληρη η υπηρεσία πρέπει να διαλυθεί, όπως είναι σήμερα, και να ξαναφτιαχτεί», τόνισε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Αν και έχει διατυπώσει ανάλογες θέσεις στο παρελθόν, η δήλωση της Νόεμ δεν πέρασε απαρατήρητη δεδομένου ότι κλιμάκια της FEMA έχουν αναπτυχθεί στο Τέξας για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις πλημμύρες της 4ης Ιουλίου που άφησαν πίσω τουλάχιστον 119 νεκρούς και 170 αγνοούμενους.

