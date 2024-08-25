Τον επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων τόνισε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του στο Ηνωμένο Βασίλειο, John Healey.

Ειδικότερα, ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό του για την επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ που αποφεύχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, χρησιμοποιώντας ακριβή χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο υπουργός Γκάλαντ αναφέρθηκε στις δραστηριότητες που διεξήγαγαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή εκτεταμένης επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών θέσεων. Επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας με τη Βρετανία για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Τόνισε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και από την άποψη αυτή τόνισε τη σημασία αποτροπής της περιφερειακής κλιμάκωσης. Ο υπουργός Γκάλαντ και ο Healey συζήτησαν επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ενός πλαισίου απελευθέρωσης των ομήρων και συμφώνησαν σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης συμφωνίας. Το βάρος πέφτει τώρα στη Χαμάς.

Ο υπουργός Γκάλαντ εξέφρασε την εκτίμησή του στον Υπουργό Healey για την εξαιρετική αμυντική συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων εθνών και για την προσωπική του ηγεσία και τη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.