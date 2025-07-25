Η εξαγορά της Paramount από τη Skydance εγκρίνεται - Ο Τραμπ εξασφαλίζει αλλαγές στο πρόγραμμα του CBS

Ο αμερικανικός ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών (FCC) έδωσε χθες Πέμπτη το πράσινο φως για να προχωρήσει η εξαγορά του ομίλου μέσων ενημέρωσης και κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Global από την εταιρεία παραγωγών Skydance, αφού αναγγέλθηκαν αλλαγές στο πρόγραμμα του CBS, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο στις ΗΠΑ.
Η συμφωνία εγκρίθηκε αφού η Paramount ρύθμισε εξωδικαστικά στις αρχές Ιουλίου μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν ανακοίνωσε πως τερματίζεται αμετάκλητα τον Μάιο η μετάδοση από το CBS της εκπομπής The Late Show, ο παρουσιαστής της οποίας Στίβεν Κολμπέρ σατιρίζει κάθε βράδυ τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.
