Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η εξαγορά της Paramount από τη Skydance εγκρίνεται - Ο Τραμπ εξασφαλίζει αλλαγές στο πρόγραμμα του CBS

Η συμφωνία εγκρίθηκε αφού η Paramount ρύθμισε εξωδικαστικά στις αρχές Ιουλίου μήνυση του Τραμπ-Τερματίζεται η μετάδοση της εκπομπής The Late Show από το CBS

Paramount

Ο αμερικανικός ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών (FCC) έδωσε χθες Πέμπτη το πράσινο φως για να προχωρήσει η εξαγορά του ομίλου μέσων ενημέρωσης και κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Global από την εταιρεία παραγωγών Skydance, αφού αναγγέλθηκαν αλλαγές στο πρόγραμμα του CBS, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία εγκρίθηκε αφού η Paramount ρύθμισε εξωδικαστικά στις αρχές Ιουλίου μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν ανακοίνωσε πως τερματίζεται αμετάκλητα τον Μάιο η μετάδοση από το CBS της εκπομπής The Late Show, ο παρουσιαστής της οποίας Στίβεν Κολμπέρ σατιρίζει κάθε βράδυ τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Paramount Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark