Ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αναφέρθηκε μιλώντας σε κλειστή ενημέρωση των ανταποκριτών του ΟΗΕ στα έως τώρα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ν. Υόρκη, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της συγκυρίας αλλά και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί.

Όπως ανέφερε στην εισαγωγή του «η λύση των δύο κρατών απειλείται σήμερα πιο πολύ από ποτέ, με τον πόλεμο στη Γάζα, την επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και την αυξανόμενη βία από εξτρεμιστές εποίκους».

Επισήμανε επίσης ότι μέλη του ισραηλινού κυβερνητικού συνασπισμού ζητούν πλέον την εγκατάλειψη της λύσης των δύο κρατών και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, με σχετικό ψήφισμα να έχει εγκριθεί από την Κνεσέτ (71 υπέρ σε σύνολο 120).

Πρόσθεσε, ότι σήμερα η λύση αυτή είναι «πιο αναγκαία από ποτέ». Σε αυτό το πνεύμα, τόνισε, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συνδιοργάνωσαν τη διάσκεψη για να επανεκκινήσουν τη διπλωματική και πολιτική δυναμική υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος τον Σεπτέμβριο, κίνηση που, όπως τόνισε ο Γάλλος αξιωματούχος «έχει ήδη αποδώσει καρπούς και έχουμε ήδη σημαντικά αποτελέσματα».

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της Διάσκεψης συντάχθηκε κείμενο αποτελεσμάτων το οποίο υποστηρίζεται από τη Γαλλία και Σαουδική Αραβία και 27 συμπροέδρους των Ομάδων Εργασίας της διάσκεψης (Δυτικές, Αραβικές και Μουσουλμανικές χώρες).

Το κείμενο, το οποίο διανεμήθηκε από τη Γαλλία στα κράτη μέλη του ΟΗΕ αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στις προσπάθειες αναζωογόνησης των μακροχρόνιων προσπαθειών για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, με φόντο την επαναλαμβανόμενη βία και το διπλωματικό αδιέξοδο των τελευταίων ετών στη περιοχή.

«Το κείμενο αυτό θα προταθεί προς έγκριση σε όλα τα κράτη-μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» σημείωσε ο Γάλλος αξιωματούχος.

Το κείμενο περιλαμβάνει δύο πρωτοφανή και κρίσιμα σημεία:

Α) Κοινή καταδίκη και απομόνωση της Χαμάς

«Για πρώτη φορά, αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν ρητά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ζητούν τον πλήρη αφοπλισμό της και τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης» ανέφερε.

Β) Πρόθεση εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ

«Οι χώρες εκφράζουν την πρόθεση τους να εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ εφόσον υπάρξει πρόοδος προς την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Επιπλέον, ζητούν περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας» ανέφερε.

Οι τέσσερις πυλώνες της Διάσκεψης για τη λύση των Δύο Κρατών

Η διάσκεψη επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Α) Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους

Η αναγνώριση από τη Γαλλία ενεργοποίησε θετικές εξελίξεις. Ορισμένες χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση προθέσεων.

«Ορισμένοι βασικοί εταίροι, θα δηλώσουν την πρόθεση ή τη βούλησή τους να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη» τόνισε.

Β) Περιφερειακή εξομάλυνση

Η διάσκεψη πέτυχε δέσμευση χωρών να προχωρήσουν σε εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ, υπό τον όρο πολιτικής προόδου.

Γ) Μεταρρυθμίσεις παλαιστινιακής διακυβέρνησης

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απέστειλε επιστολή στους Μακρόν και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην οποία:

-Καταδικάζει την 7η Οκτωβρίου

-Υπόσχεται αφοπλισμό της Χαμάς και αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος

-Δεσμεύεται για μεταρρύθμιση στο σύστημα πληρωμών σε κρατούμενους και οικογένειες τρομοκρατών

-Υιοθετεί μεταρρυθμίσεις στα σχολικά βιβλία ώστε να απομακρυνθεί το μίσος

- Εξαγγέλλει εκλογές σε διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε φορείς που σέβονται τη μη βία και το πλαίσιο του Όσλο

Δ) Απομόνωση της Χαμάς

Οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες συντάσσονται «στην προσπάθεια απομόνωσης της Χαμάς, προώθησης του αφοπλισμού της και αποκλεισμού της από την παλαιστινιακή διακυβέρνηση».

Επόμενα Βήματα

Ο Γάλλος Αξιωματούχος ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συνάντηση με δυτικούς εταίρους για τη φάση της επόμενης ημέρας («day after») με συγκεκριμένα σχέδια προς επεξεργασία.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ θα συναντήσει εκπροσώπους της ισραηλινής και παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι υπέγραψαν την κοινή Έκκληση των Παρισίων στις 13 Ιουνίου.

Η Γαλλία δεσμεύεται να ενισχύσει τη βοήθεια προς τη Γάζα, κυρίως στο κομμάτι της περίθαλψης.

Σε επίπεδο ΕΕ, εξετάζονται μέτρα εναντίον του Ισραήλ στο πλαίσιο του 'Αρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα» σημείωσε.

Ο Γάλλος αξιωματούχος έκλεισε σημειώνοντας πως η συμφωνία επί του τελικού κειμένου είναι πολύ κοντά. «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία επί του εγγράφου αποτελεσμάτων» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.