Ιράν: Συνελήφθησαν κατάσκοποι από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε έναν ξένο υπήκοο, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, διεξήγαγε κατασκοπεία για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και ενεργούσε ως πληρεξούσιος για δύο χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο την Τρίτη.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 30 κατασκόπους, μισθοφόρους και πράκτορες του Ισραήλ και των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

