Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Mελάνια Τραμπ πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη, καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της ο συγγραφέας Μίκαελ Γουλφ, επιχειρώντας να μπλοκάρει πιθανή αγωγή δυσφήμισης ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η δικαστής Μέρι Κέι Βισκόσιλ έκρινε ότι η προσφυγή του Γουλφ ήταν «προληπτική» και νομικά προβληματική, σημειώνοντας πως ο συγγραφέας ζητούσε ουσιαστικά από το δικαστήριο να αποφανθεί εκ των προτέρων ότι θα κέρδιζε, αν η Μελάνια Τραμπ αποφάσιζε να τον μηνύσει.

Στη 45σέλιδη απόφασή της, η δικαστής ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο ενάγων ζητά μια δήλωση ότι, αν η πρώτη κυρία τον μηνύσει, αξίζει να κερδίσει τη δίκη Δε λειτουργούν έτσι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Γουλφ σχετικά με τη διαχείριση αρχείων που αφορούσαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν.

Η Μελάνια Τραμπ είχε απαιτήσει δημόσια συγγνώμη, την οποία δεν έλαβε ποτέ, με αποτέλεσμα να κινηθεί νομικά.

Η δικαστής κατηγόρησε τον συγγραφέα για «τακτικισμούς» και «forum shopping», δηλαδή προσπάθεια επιλογής πιο ευνοϊκού δικαστηρίου, επειδή κατέθεσε πρώτος αγωγή στη Νέα Υόρκη πριν ο Τραμπ προχωρήσει στη δική της μήνυση στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι η πρώτη κυρία «θα συνεχίσει να μάχεται όσους διαδίδουν κακόβουλα και δυσφημιστικά ψεύδη για να αποκομίσουν δημοσιότητα και οικονομικό όφελος».

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά από δημόσια τοποθέτηση της Mελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τον Επσταϊν.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ντροπιαστικό Τζέφρι Επσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της, Ντόναλτ Τραμπ (Donald Trump), υπήρξαν φίλοι, αλλά παρευρίσκονταν περιστασιακά στις ίδιες κοινωνικές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Πηγή: skai.gr

