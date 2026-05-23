Τραμπ: Από «50-50» έως «πλησιάζουμε πολύ περισσότερο» σε συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, σύμφωνα με συνέντευξή του στο CBS.

Πηγές που είναι ενήμερες για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο CBS News ότι η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει μια διαδικασία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το ξεπάγωμα ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ ωστόσο αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι «κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα».

«Δεν μπορώ να σας το πω πριν το πω σε αυτούς, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ στο CBS σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι, αν δεν ήταν έτσι, «δεν θα μιλούσε καν για το θέμα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης σε «ικανοποιητικό χειρισμό» του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία στην οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», πρόσθεσε.

Πηγές ανέφεραν στο CBS ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις προτάσεις και δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο ίδιος συνομιλεί με συμβούλους και ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, «θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου καμία χώρα δεν θα έχει πληγεί ποτέ τόσο σκληρά όσο πρόκειται να πληγεί αυτή».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει το Ιράν, δηλώνοντας πριν από την έναρξη της εκεχειρίας που άρχισε τον Απρίλιο ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί» χωρίς συμφωνία, ενώ πρόσφατα προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι«ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα εμπρός, και ακόμη και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γίνονται προσπάθειες», δήλωσε ο Ρούμπιο, πριν από ένα επίσημο δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί της Ινδίας. «Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, αλλά αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί, όπως είπε ο Πρόεδρος, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Τραμπ στο Axios: Στο «50/50» οι πιθανότητες για συμφωνία

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του αργότερα την ίδια μέρα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι «50-50» ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία ή αν θα τους «κάνει σκόνη».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ αργότερα το Σάββατο για να συζητήσουν την τελευταία απάντηση του Ιράν. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις πλευρές, αποχώρησε το Σάββατο από την Τεχεράνη μετά από συναντήσεις με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να προωθήσει και να «κλείσει» μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, αλλά το Πακιστάν ανέφερε ότι σημειώθηκε «ενθαρρυντική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας τελικής συμφωνίας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δεχόταν μόνο μια συμφωνία που θα καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η τύχη των υφιστάμενων αποθεμάτων του Ιράν.

Ωστόσο, σημειώνει το Axios, είναι απίθανο τα ζητήματα αυτά να επιλυθούν λεπτομερώς στο πλαίσιο του μνημονίου προθέσεων που συζητούν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, οι δύο πλευρές θα συμφωνούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο και να δεσμευτούν για 30 ημέρες πιο ενδελεχών διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί ένα από τα δύο: Είτε θα τους χτυπήσω πιο σκληρά από ό,τι έχουν χτυπηθεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι «κάποιοι θα προτιμούσαν να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ άλλοι θα προτιμούσαν να ξαναρχίσει ο πόλεμος», αλλά απέρριψε την ιδέα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «ανησυχεί» μήπως καταλήξει σε μια δυσμενή συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

