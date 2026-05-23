Γάζα: 5 αστυνομικοί και ένας έφηβος νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πέντε Παλαιστίνιοι αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο αεροπορικός βομβαρδισμός στόχευσε αστυνομικό τμήμα στον τομέα Αλ Τουάμ, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας.

Το νοσοκομείο αλ Σίφα επιβεβαίωσε την παραλαβή έξι σορών, συμπεριλαμβανομένου του σώματος ενός 13χρονου εφήβου που γεννήθηκε το 2011.

Πέντε Παλαιστίνιοι αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνομία στον θύλακα.

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας έκανε γνωστό πως οι έξι νεκροί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μαζί με άλλους τραυματίες, έπειτα από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ενός αστυνομικού τμήματος στον τομέα Αλ Τουάμ.

Το νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας επιβεβαίωσε πως παρέλαβε έξι σορούς, μεταξύ άλλων εκείνη ενός εφήβου που γεννήθηκε το 2011.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε ανδρών, δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του αστυνομικού τμήματος στο αλ Τουάμ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως το πλήγμα στοχοθέτησε μια σκηνή της αστυνομίας, που βρισκόταν κοντά σε ένα σημείο ελέγχου.

Ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε σε αυτήν την περιοχή «τρομοκράτες της Χαμάς», είπε μια ισραηλινή στρατιωτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, 42 αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί στον θύλακα μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, την οποία Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η Χαμάς κατήγγειλε «ένα έγκλημα» εναντίον αστυνομικών, που στοχεύει να «σπείρει το χάος στη Λωρίδα της Γάζας».

Τουλάχιστον 890 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς στρατιώτες στη Γάζα το ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

