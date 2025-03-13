Η Γαλλία και οι εταίροι της, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υποχωρήσουν στις αμερικανικές απειλές δασμών και η Γαλλία θα προστατεύσει τις βιομηχανίες της, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Λοράν Σεν Μαρτάν, αντιδρώντας στις νέες βολές του Αμερικανού προέδρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου που ο ίδιος επέλεξε να εξαπολύσει. Η Γαλλία παραμένει αποφασισμένη να απαντήσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους μας», τόνισε ο Σεν Μαρτάν με ανάρτηση στο X.

«Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές και θα προστατεύουμε πάντα τις βιομηχανίες μας», τόνισε.

Σε μια νέα κλιμάκωση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, λίγο νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ απείλησε την Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δασμούς 200% σε όλα τα κρασιά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα που προέρχονται από χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ, αν η ΕΕ δεν αποσύρει τον νέο δασμό 50% που επέβαλε στο αμερικανικό ουίσκι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ (28 δισεκατομμύρια δολάρια), που θα τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα, απαντώντας έτσι στους δασμούς των ΗΠΑ σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.