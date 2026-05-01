Ύποπτος για σχέδιο επίθεσης κατά Ολλανδών πριγκιπισσών οδηγείται στο δικαστήριο

Ένας 33χρονος άνδρας θα εμφανιστεί σε ολλανδικό δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα, αφού συνελήφθη ως ύποπτος για σχέδιο επίθεσης εναντίον δύο Ολλανδών πριγκιπισσών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με λεπτομέρειες από δικαστικό έγγραφο προγραμματισμού που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας της Χάγης, ο άνδρας φέρεται να προετοίμαζε επίθεση τον Φεβρουάριο στη Χάγη εναντίον της 22χρονης διαδόχου του ολλανδικού θρόνου, πριγκίπισσας Αμαλίας, καθώς και της 20χρονης αδελφής της, πριγκίπισσας Αλεξίας.

«Ο ύποπτος φέρεται να είχε στην κατοχή του στις αρχές Φεβρουαρίου δύο τσεκούρια με χαραγμένες τις λέξεις “Alexia”, “Mossad” και “Sieg Heil”, ενώ φέρεται επίσης να κατείχε ένα χειρόγραφο σημείωμα με τις λέξεις “Amalia”, “Alexia” και “Bloodbath”», αναφέρεται στο έγγραφο.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Χάγης αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενόψει της διαδικαστικής ακρόασης της Δευτέρας. Δεν έγινε γνωστό πού και πότε συνελήφθη ο άνδρας, ενώ το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τους ολλανδικούς κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.



Η πριγκίπισσα Αμαλία έχει δεχθεί απειλές και στο παρελθόν. Το 2022 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη φοιτητική της ζωή στο Άμστερνταμ και να διαμένει στο παλάτι των γονιών της λόγω απειλών που φέρονται να προέρχονταν από τον εγκληματικό υπόκοσμο. Η βασίλισσα Μάξιμα είχε δηλώσει τότε ότι η Αμαλία «δεν μπορεί να βγει από το σπίτι», κάτι που έχει «τεράστιες συνέπειες για τη ζωή της».

Στη συνέχεια, η Αμαλία πέρασε αρκετούς μήνες στη Μαδρίτη και αργότερα τίμησε την ισπανική πρωτεύουσα και τους κατοίκους της, εγκαινιάζοντας έναν κήπο με τουλίπες.

Το 2020, ένας άνδρας καταδικάστηκε για απειλές κατά της πριγκίπισσας, ενώ ένας ακόμη είχε στείλει απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στην τότε 16χρονη Αμαλία και σε μία φίλη της.

