Ο Επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Γκελν Μικάλεφ, άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποβληθεί από τις αθλητικές διοργανώσεις λόγω στην ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο εντεινόμενος πόλεμός του στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε πώς πρέπει να αντιδράσει ο αθλητικός κόσμος στην κρίση που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα, ο επικεφαλής αθλητισμού της ΕΕ άφησε να εννοηθεί ότι «δεν πρέπει να υπάρχει χώρος» στις διοργανώσεις για χώρες που δεν συμμερίζονται «τις αξίες μας».

Το Ισραήλ δέχεται ολοένα και πιο έντονες πιέσεις από την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες για τη νέα στρατιωτική επίθεση που έχει εξαπολύσει στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, με την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ να υποστηρίζει μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ακόμα και την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με το Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, αρκετοί Ισραηλινοί πρέσβεις κλήθηκαν από τις πρωτεύουσες της ΕΕ να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Δυτική Όχθη όπου οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ παραδέχτηκαν ότι έριξαν «προειδοποιητικές βολές» κατά τη διάρκεια επίσκεψης διπλωματικής αντιπροσωπείας στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ο Επίτροπος Αθλητισμού Γκλεν Μικάλεφ καταδίκασε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και δήλωσε ότι ο αθλητικός κόσμος πρέπει να αντιδράσει.

«Όσον αφορά τον αθλητισμό, πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει χώρος στις αθλητικές εκδηλώσεις για όσους δεν συμμερίζονται τις αξίες μας», δήλωσε στο Politico, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, χωρίς όμως να κατονομάσει άμεσα το Ισραήλ.

«Ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για την προώθηση της ειρήνης, μέσω του οποίου προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Από την άλλη πλευρά, το αθλητικό κίνημα είναι αυτόνομο και παίρνει το ίδιο τις αποφάσεις», πρόσθεσε ο Μικάλεφ. «Αλλά έχουμε καθήκον και ευθύνη να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα και να γνωστοποιήσουμε τα συναισθήματά μας», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 1.200 Ισραηλινοί και άλλοι υπήκοοι.

Περισσότεροι από 50.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων που ακολούθησαν, με εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη να βρίσκονται αντιμέτωποι με λιμό και διάφορες ασθένειες, ενώ ολόκληρες πόλεις, από το Χαν Γιουνίς μέχρι τη Ράφα, έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Ο αθλητικός κόσμος έχει δεχθεί επανειλημμένως εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της συμμετοχής του Ισραήλ σε διεθνείς διοργανώσεις, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτές οι προτάσεις έχουν απορριφθεί.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision επικρίθηκε επίσης έντονα, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να ζητά τον αποκλεισμό της χώρας από τέτοιες εκδηλώσεις. «Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και σταθμά, ούτε καν στον πολιτισμό», δήλωσε.

«Αυτοί οι θεσμοί αποτελούν μέσα για πολιτικά μηνύματα, μέσω των οποίων πρέπει να προωθούμε τις αξίες που πρεσβεύουμε στην Ένωση και όπου θα πρέπει να δίνουμε χώρο σε όσους έχουν εν γένει παρόμοιες αξίες με εμάς», δήλωσε ο Μικάλεφ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαμάχη για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision και τη στάση του Σάντσες. «Αυτά είναι ζητήματα που έχω ήδη συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία καταδικάστηκε πολύ γρήγορα από την Ολυμπιακή Διοίκηση και τη FIFA μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με συλλόγους και ομάδες της χώρας να έχουν αποκλειστεί από τις αθλητικές διοργανώσεις - κίνηση που Παλαιστίνιοι επικριτές των αθλητικών φορέων έχουν επικαλεστεί ως απόδειξη ότι τηρούν δύο μέτρα και σταθμά.

«Γίνεται μακελειό [στη Γάζα] και οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα», δήλωσε ο Μικάλεφ, ο οποίος εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια συζήτηση την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Γάζα.

«Πρόκειται για καταστροφή. Βλέπεις τόσα πολλά παιδιά, πολίτες, νέους, χωρίς φαγητό και νερό, χωρίς πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια που θα έπρεπε να επιτρέπεται να εισέρχεται σε μεγάλη κλίμακα στους ανθρώπους στη Γάζα και στην Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Αποκαλώντας την κατάσταση στη Γάζα «απολύτως σοκαριστική», δήλωσε ότι «το μήνυμά μου είναι αρκετά σαφές: Μέσω του αθλητισμού, πρέπει να προωθήσουμε τις αξίες που πρεσβεύουμε, με οποιαδήποτε χώρα».



Πηγή: skai.gr

