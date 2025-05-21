Πληθαίνουν οι διεθνείς καταδίκες για τα προειδοποιητικά πυρά που έριξαν σήμερα Ισραηλινοί στρατιώτες κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ιταλία και Γαλλία κάλεσαν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές σε Ρώμη και Παρίσι για να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν αυτό.

Επίσης η Ισπανία ανακοίνωσε ότι καλεί για να διαμαρτυρηθεί για το περιστατικό τον επιτετραμμένο της ισραηλινής πρεσβείας στη Μαδρίτη, καθώς δεν έχει υπάρχει επί του παρόντος διορισμένος πρέσβης του Ισραήλ στην Ισπανία. «Μπροστά στους απαράδεκτους πυροβολισμούς από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διπλωματών από την Ισπανία, την ΕΕ και άλλες χώρες, καλούμε τον επικεφαλής της ισραηλινής πρεσβείας στη Μαδρίτη και απαιτούμε διευκρινίσεις και απόδοση ευθυνών», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες με ανακοίνωση στο X.

Δείτε βίντεο απο τη στιγμή των πυροβολισμών:

«Αυτή η επίθεση, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή διπλωματών, αποτελεί άλλη μια απόδειξη της συστηματικής περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ», ανακοίνωσε από την πλευρά του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι ένας διπλωμάτης από το προξενείο του στην Ιερουσαλήμ ήταν μέλος της αντιπροσωπείας.

«Η στοχοποίηση διπλωματών αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για την ατομική ασφάλεια αλλά και για τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη που αποτελούν το θεμέλιο των διακρατικών σχέσεων», πρόσθεσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Κατηγορηματική καταδίκη από την Αίγυπτο

Επιπρόσθετα, η Αίγυπτος καταδίκασε «κατηγορηματικά» τα ισραηλινά πυρά εναντίον μιας διεθνούς αντιπροσωπείας διπλωματών «που επισκέπτονταν την Τζενίν κατόπιν πρόσκλησης του παλαιστινιακού υπουργείου Εξωτερικών». Το Κάιρο «απαιτεί από το Ισραήλ να παράσχει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις» σχετικά με τις συνθήκες «αυτού του περιστατικού, το οποίο αντίκειται σε όλους τους διπλωματικούς κανόνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι ο Αιγύπτιος πρεσβευτής στη Ραμάλα ήταν μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να ρίξει αμέσως φως στις περιστάσεις (του συμβάντος) και να σεβαστεί το απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών. Αυτό θα δηλώσει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στον Ισραηλινό ομόλογό του», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για το συμβάν.

«Είμαι σοκαρισμένος και άναυδος από τις αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ σήμερα (Τετάρτη) κοντά σε μια ομάδα διπλωματών που επισκέπτονταν την Τζενίν, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρλανδών διπλωματών με έδρα τη Ραμάλα. (...) Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και το καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», αντέδρασε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. «Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει αυτό το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπεύθυνους», τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό απαίτησε «πειστικές εξηγήσεις» από το Ισραήλ για το συμβάν, λέγοντας ότι τα προειδοποιητικά πυρά στόχευσαν «περίπου 20 διπλωμάτες», συμπεριλαμβανομένου ενός Βέλγου.

Ένας Δυτικός διπλωματικός αξιωματούχος, του οποίου η χώρα εκπροσωπείτο στην αντιπροσωπεία, μίλησε για «σοβαρό περιστατικό στο οποίο θα αντιδράσουμε», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν πρόκειται για "ταλαιπωρία"», είπε ο αξιωματούχος, απαντώντας στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και στην εκδοχή του για το συμβάν, όπου εξέφρασε τη «λύπη του για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» στους ξένους διπλωμάτες. «Η αντιπροσωπεία παρέκκλινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε εξουσιοδότηση να βρίσκεται», υποστήριξε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του. «Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να τους κρατήσουν μακριά».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοργάνωσε την επίσκεψη των διπλωματών, κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.