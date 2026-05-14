Η νέα επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Ανίτα Όρμπαν επέκρινε σήμερα τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις drone στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, κοντά στα σύνορα της Ουγγαρίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η πολιτικός από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, ανέφερε μέσω Facebook ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη και του είπε πως η ουγγρική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις. «Αναμένουμε (από τη Ρωσία) να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον αμάχων», υπογράμμισε.

Η ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία αριθμεί περισσότερους από 100.000 πολίτες, κυρίως στην Υπερκαρπαθία.

Η Ανίτα Όρμπαν, η οποία δεν έχει συγγένεια με τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ανέλαβε τα καθήκοντά της την Τρίτη. Μετά τον θρίαμβο του κόμματος Tisza στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Πίτερ Μαγιάρ ανέλαβε το Σάββατο την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Ο προκάτοχός του δεν επέκρινε, σχεδόν ποτέ, τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Βίκτορ Όρμπαν και ο ΥΠΕΞ του, Πίτερ Σιγιάρτο, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

