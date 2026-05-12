Ουγγαρία: Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση

Οι υπουργοί της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ ορκίστηκαν σήμερα στη Βουλή, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση του υπουργικού συμβουλίου του, αφού οι βουλευτές ενέκριναν τους διορισμούς.

Ο Μάγιαρ έδωσε σήμερα δικαίωμα άσκησης βέτο σε τέσσερις βασικούς υπουργούς.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών θα έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις, επειδή αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε τα πιο περίπλοκα καθήκοντα στον επερχόμενο κύκλο διακυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

