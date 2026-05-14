Ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ Μάικλ Μπανκς ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του.

Όπως αναφέρει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μετέδωσαν το Fox News και άλλα αμερικανικά δίκτυα, «ήρθε η ώρα. Αισθάνομαι σαν να έφερα το καράβι στη σωστή πορεία – από τα λιγότερο ασφαλή, καταστροφικά και χαοτικά σύνορα… στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η χώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον διόρισε αρχηγό της Συνοριοφυλακής στις 16 Ιανουαρίου 2025 και ο Μπανκς ανέλαβε καθήκοντα μετά την ορκωμοσία του στις 22 του ίδιου μήνα.

«Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο σπίτι μου στο Τέξας και να αφιερωθώ στην οικογένεια και στο ράντσο μου», υπογραμμίζει ο Μάικλ Μπανκς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

