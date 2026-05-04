ΥΠΕΞ Ιράν: Είμαστε έτοιμοι «να απαντήσουμε στις απειλές των ΗΠΑ» στο Ορμούζ

Το Ιράν είναι έτοιμο να «απαντήσει στις απειλές των ΗΠΑ» στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε τη Δευτέρα η Τεχεράνη, σε απάντηση στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσει την «καθοδήγηση» των εγκλωβισμένων πλοίων στον Κόλπο ώστε να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν παραμένει ο «φύλακας και προστάτης» του Στενού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι.

«Τα πλοία και οι ναυτιλιακές εταιρείες γνωρίζουν καλά ότι η διασφάλιση της ασφάλειάς τους απαιτεί συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθεσε.

Ο Μπαγκάι τόνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος οι χώρες που σέβονται το κράτος δικαίου να ακολουθήσουν τις «παράνομες ενέργειες» των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι νόμιμος, αλλά αποτελεί «μονομερή ενέργεια» που αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες.

Πρόσθεσε ότι όλες οι χώρες που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στον πόλεμο είναι «υπεύθυνες», ενώ τόνισε ότι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πόλεμος είχε «τεράστιο κόστος» για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σχολιάζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες που διεξάγονται, ο Μπαγκάι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για την αργή εξέλιξη ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς για την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC, δηλώνει ότι δεν είναι εποικοδομητικό για κανένα μέλος του OPEC να αποχωρεί από τον οργανισμό«αρνητική αντίδραση».

Πηγή: skai.gr

