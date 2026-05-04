Απελάθηκαν από την Αυστρία 3 Ρώσοι διπλωμάτες - Κατηγορούνται για κατασκοπεία

Η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για κατασκοπεία και επιβεβαίωσε την απέλαση

Αυστρία

Η Αυστρία κήρυξε τρεις Ρώσους διπλωμάτες ανεπιθύμητα πρόσωπα με αφορμή ένα «δάσος από κεραίες» στις στέγες διπλωματικών κτιρίων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διενέργεια κατασκοπείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις διπλωμάτες έχουν ήδη απελαθεί.

Με αυτούς τους τρεις, ανέρχεται σε 14 ο αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχει απελάσει η Αυστρία από το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Αυστρία κατασκοπεία απέλαση Ρωσία
