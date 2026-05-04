

Η Χαμάς ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές για την ηγεσία στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το εξωτερικό, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, με τους Χαλίλ αλ-Χάγια, Ζαχέρ Τζαμπάριν και Χαλέντ Μεσάαλ να διατηρούν τις θέσεις τους, όπως σημειώνει το ισραηλινό ynetnews.

Αναμένεται ψηφοφορία για την ανάδειξη του πολιτικού ηγέτη μεταξύ του αλ-Χάγια και του Μεσάαλ, μετά τις απώλειες που υπέστη η οργάνωση κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ.

Ο ΧΜασάλ εξελέγη ηγέτης της Χαμάς, ήτοι επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της, μετά τις εσωτερικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar.

Η εφημερίδα προσθέτει επίσης ότι ο Χαλίλ αλ-Χάγια εξελέγη ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και ο Ζάχερ Τζαμπαρίν επιλέχθηκε ως επικεφαλής της οργάνωσης στη Δυτική Όχθη.

Ο αλ-Χάγια και ο Τζαμπαρίν εκτελούσαν ήδη αυτά τα καθήκοντα χωρίς να έχουν οριστεί κατόπιν εκλογών, καθώς ανέλαβαν τα συγκεκριμένα καθήκοντα μετά τις στοχευμένες δολοφονίες από το Ισραήλ του Γιαχία Σινουάρ και του Σάλεχ αλ-Αρούρι, αντίστοιχα.

Ωστόσο, το δημοσίευμα της προσκείμενης στη Χεζμπολάχ ημερήσιας εφημερίδας σημειώνει ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν μόνο την ψηφοφορία στη Γάζα.

Δεν αναφέρει αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στις άλλες περιοχές που αποτελούν επίσης μέρος της συνολικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων - τη Δυτική Όχθη και το εξωτερικό.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Η Χαμάς διεξάγει συνήθως εκλογές για την ηγεσία της κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά η τελευταία ψηφοφορία, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2025, καθυστέρησε λόγω του πολέμου με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ εξόντωσε τους περισσότερους από τους ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητές της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

