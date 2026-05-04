Ζελένσκι: Η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για συμφωνία σχετικά με τα drones μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την παρουσία της στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης την ανάγκη προετοιμασίας για το ενδεχόμενο η Ρωσία να μην τερματίσει τον πόλεμο, καλώντας σε στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα.

Τέλος, σημείωσε ότι απαιτούνται νέα πακέτα υποστήριξης εντός του έτους, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα και η ανθεκτικότητα της χώρας του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.