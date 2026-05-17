Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον απόηχο της επίθεσης με drone, η οποία έπληξε μία γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε στον επικεφαλής του ΔΟΑΕ ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να απαντήσουν σε τέτοιου είδους «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η επικοινωνία αυτή ακολουθεί την επίσημη ενημέρωση των αρχών προς τον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα παραμένουν φυσιολογικά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια από το πλήγμα του drone.

Σε εξέλιξη η έρευνα για την επίθεση

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση της επίθεσης με drones.

Το υπουργείο ανέφερε ότι αντιμετώπισε «με επιτυχία» δύο drones, ενώ ένα τρίτο έπληξε γεννήτρια κοντά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα drones εκτοξεύθηκαν από τα «δυτικά σύνορα», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα, επιμένοντας ωστόσο ότι το περιστατικό σημειώθηκε «εκτός της εσωτερικής περιμέτρου» του σταθμού και συνεπώς δεν επηρέασε τα επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας.

«Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (FANR) επιβεβαίωσε ότι η φωτιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού ούτε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των βασικών συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», ανέφερε το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί «όλα τα προληπτικά μέτρα».

Τα ΗΑΕ δήλωσαν επίσης ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μετά την πυρκαγιά.

