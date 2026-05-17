Αμπού Ντάμπι: Φωτιά από επίθεση drone στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επίθεση drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού Barakah στο Αμπού Ντάμπι.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν.

Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι αντέδρασαν σε μία πυρκαγιά που προκλήθηκε από μία επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Authorities in Abu Dhabi responded to a fire incident that broke out in an electrical generator outside the inner perimeter of the Barakah Nuclear Power Plant in the Al Dhafra Region, caused by a drone strike. No injuries were reported, and there was no impact on radiological… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.