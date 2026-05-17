Αμπού Ντάμπι: Φωτιά από επίθεση drone στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν - Τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά

Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi's Western desert.
Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι αντέδρασαν σε μία πυρκαγιά που προκλήθηκε από μία επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πυρκαγιά Άμπου Ντάμπι Φωτιά Επίθεση Drone πυρηνικά
