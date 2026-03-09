Λογαριασμός
Ιράν: Ορισμένες χώρες επικοινώνησαν για ενδεχόμενη κατάπαυση πυρός

Ο Υφυπ. Εξωτερικών τόνισε πως το Ιράν κατέστησε σαφές πως προαπαιτούμενο για κατάπαυση του πυρός είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον της χώρας

Γαριμπαμπαντί

Ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε σήμερα ότι ορισμένες χώρες – μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ρωσία και η Γαλλία – έχουν επικοινωνήσει με την Τεχεράνη σχετικά με το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Γαριμπαμπαντί τόνισε πως το Ιράν κατέστησε σαφές πως προαπαιτούμενο για μια κατάπαυση του πυρός είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον της χώρας.

