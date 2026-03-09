Τραμπ: Πιο αποφασισμένοι από ποτέ να επιτύχουμε την τελική νίκη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump), μιλώντας από τη Φλόριντα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη στρατιωτική πορεία του πολέμου, εξαίροντας τις ικανότητες των αμερικανικών δυνάμεων και τη συνεργασία με το Ισραήλ.

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό με μια συντριπτική επίδειξη τεχνικής δεξιότητας και στρατιωτικής ισχύος», είπε.

Ο Τραμπ αναφέρει πως «τώρα κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι άνθρωποι που πρόκειται να ηγηθούν της χώρας» - υποδηλώνοντας, ίσως, ότι απαξιώνει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν ή ότι είναι διατεθειμένος να περιορίσει την αεροπορική επίθεση.

«Δεν έχουμε νικήσει αρκετά»

«Κάναμε μια μικρή εξόρμηση επειδή νιώσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Στη συνέχεια, νομίζω ότι θα δείτε πως πρόκειται να είναι μια βραχυπρόθεσμη εξόρμηση», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε ήδη νικήσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε νικήσει αρκετά. Προχωράμε μπροστά, πιο αποφασισμένοι από ποτέ να επιτύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην εξόντωση του κορυφαίου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Είπε: «Μπορεί να ήταν πολύ πιο ικανοί από ό,τι είναι τώρα, αν ζούσε. Επειδή ήταν ικανός. Ήταν μοχθηρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτον».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Ξεφορτωθήκαμε τους περισσότερους πυραύλους»

«Μέσα σε μια εβδομάδα επρόκειτο να μας επιτεθούν στο 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους από όσους πίστευε κανείς, και επρόκειτο να επιτεθούν σε εμάς, αλλά επρόκειτο να επιτεθούν σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.

Και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το είχαν χρησιμοποιήσει κατά του Ισραήλ. Και αυτή επρόκειτο να είναι μια μεγάλη επίθεση. Γνωρίζω ότι είχαν όλες αυτές τις τοποθεσίες πυραύλων και όλους αυτούς τους εκτοξευτές που ξεφορτωθήκαμε, περίπου το 80% αυτών αυτή τη στιγμή, παρεμπιπτόντως, ξεφορτωθήκαμε τους περισσότερους, ξέρετε, βλέπετε, έχει περιοριστεί σε μια σταγόνα. Τους έχουν απομείνει πολύ λίγες εκτοξεύσεις».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο στρατός ήταν «καταπληκτικός».

«Και οι πύραυλοι έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Τα drones έχουν καταρριφθεί, και χτυπάμε εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones», λέει ο Τραμπ.

«Τους γνωρίζουμε όλους και τους καταστρέφουμε ολοσχερώς. Εκεί που κατασκευάζουν τα drones. Πολλή δουλειά, πολλή λαμπρή δουλειά. Αλλά θα έχουμε έναν πολύ ασφαλέστερο κόσμο μόλις τελειώσει, και θα τελειώσει αρκετά γρήγορα». Στην ομιλία στο Μαϊάμι, ο Τραμπ επανέλαβε και πάλι το σκεπτικό της κυβέρνησης για την εξαπόλυση των πληγμάτων στο Ιράν - υποδηλώνοντας ότι ο πόλεμος ήταν ένα προληπτικό πλήγμα.

Το Ιράν, λέει, ήταν όλο και πιο έτοιμο να εξαπολύσει πλήγματα στους γείτονές του και ενδεχομένως ένα πυρηνικό όπλο στο Ισραήλ, εάν κατάφερναν να κατασκευάσουν επιτυχώς μια συσκευή.

Αυτός ο ισχυρισμός επαναλαμβάνεται συχνά από τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης, ορισμένοι από τους οποίους έχουν πει ότι το Ιράν θα μπορούσε να είχε εμπλουτίσει γρήγορα ουράνιο σε επίπεδο όπλων 90% μέσα σε εβδομάδες.

Δεν έχουν παρασχεθεί ακλόνητα στοιχεία από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος είναι επίσης απαξιωτικός για τα πλήγματα του Ιράν στους γείτονες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι πολλές από αυτές τις χώρες ήταν «κάπως ουδέτερες», αλλά ωθήθηκαν πιο κοντά στις ΗΠΑ.

Αυτό είναι κάτι που είπαν αρκετοί ειδικοί σε θέματα άμυνας αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν, είπαν, ήλπιζε να ασκήσει πίεση στις χώρες του Κόλπου για να πιέσουν τον Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα, αλλά τελικά μπορεί να πέτυχε το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.