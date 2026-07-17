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Παναθηναϊκός: Πήρε γεύση από Telekom Center και ενθουσιάστηκε ο Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ/σέντερ επισκέφτηκε το Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, κι έδειξε εντυπωσιασμένος από το πως έχει διαμορφωθεί

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Γιαμπουσέλε

Μετά τη χθεσινή του άφιξη στην Αθήνα, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πήρε σήμερα γεύση από το νέο μπασκετικό του «σπίτι».

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ/σέντερ επισκέφτηκε το Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, κι έδειξε εντυπωσιασμένος.

Ο πρώην άσος της Ρεάλ, των Σίξερς, των Νικς και των Μπουλς, μπορεί να είχε παίξει στο ΟΑΚΑ με την παλιά του μορφή, ωστόσο δεν είχε δει δια ζώσης το νέο γήπεδο όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη του glass floor και τα υπόλοιπα έργα στο εξωτερικό, τις κερκίδες και τους εσωτερικούς χώρους.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Telekom Center Athens
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