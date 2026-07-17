Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε και επίσημα την Παρασκευή νέος ηγέτης των Εργατικών. Θα αναλάβει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα.

«Είμαι έτοιμος» ανέφερε συγκινημένος στην ομιλία του ο Μπέρναμ.

«Είμαστε ενωμένοι, θέτοντας τη δύναμη αυτής της ενότητας στην υπηρεσία των ανθρώπων, σε περιοχές που «περιμένουν πολύ καιρό η πολιτική να τους αφήσει να ελπίζουν ξανά».

Πλέκοντας το εγκώμιο του Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι το κόμμα πέρασε «από τη χειρότερη ήττα του στην καλύτερη νίκη του και έθεσε τους Εργατικούς σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων».

Ανέφερε μια σειρά από επιτεύγματα του προκατόχου του, όπως η μείωση του χρόνου αναμονής στο NHS (βρετανικό ΕΣΥ) και η ανοικοδόμηση του κύρους της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή.

Αναγνώρισε ότι οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξοργισμένοι με την πολιτική και τους κάνει να «αποστασιοποιούνται», προσθέτοντας «δεν ήμασταν αρκετά καλοί».

«Το κόμμα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων και να διορθώσει τα μεγάλα θέματα που η πολιτική έχει παραμελήσει, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόνοιας».

Ο Μπέρναμ δεσμεύθηκε ότι θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα όπου μπορεί, αλλά θα χαράξει μια κατεύθυνση που θα είναι «ξεχωριστά Εργατική» και το κόμμα θα κερδίσει όντας «με τόλμη, αυτοπεποίθηση, και αυθεντικότητα».



Λέει ότι η Βρετανία έκανε μια σειρά από λανθασμένες στροφές τη δεκαετία του 1980, όταν «η πολιτική εξουσία ήταν συγκεντρωτική και η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε».



Προσθέτει ότι η χώρα παρέδωσε τον έλεγχο των βασικών αγαθών όπως η στέγαση, το νερό, η ενέργεια και οι μεταφορές και άφησε τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε υψηλότερο κόστος, κάτι που «οδήγησε στη συγκέντρωση περισσότερου πλούτου και εξουσίας στα χέρια λιγότερων ανθρώπων και λιγότερων τόπων».



Ο Μπέρναμ επισημαίνει ότι το κόμμα πρέπει να ξεκινήσει αναγνωρίζοντας ότι «αυτή η γενιά πολιτικών» δεν έχει καταφέρει να αμφισβητήσει μια πολιτική κουλτούρα και ένα οικονομικό μοντέλο που «απλώς δεν λειτουργεί αρκετά καλά για τους απλούς ανθρώπους».



«Υποσχόμαστε απέναντί τους να γίνουμε καλύτεροι» δεσμεύθηκε.



Υπογράμμισε ακόμη ότι θα εργαστεί για την οικοδόμηση ενότητας σεβόμενος όλες τις αποχρώσεις απόψεων, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιος θα είναι στην κορυφαία ομάδα του, αλλά ότι αυτή θα αντικατοπτρίζει «φωνές από όλο το κόμμα».

Ο Μπέρναμ δηλώνει ακόμη ότι θα είναι ηγέτης «για τον βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση· για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία».

«Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να εγκαταλείπουν αυτά τα μέρη, αυτά τα περήφανα μέρη, για να προχωρήσουν στη ζωή», λέει.

Άλλη δέσμευση του Μπέρναμ είναι να πάρει πίσω την εξουσία από το Γουέστμινστερ και το Γουάιτχολ και να την δώσει «στον τόπο όπου ζεις».

Σημειώνει ότι το σχέδιό του είναι να «επαναφέρει την ελπίδα που όλοι μας έχουμε χάσει πάρα πολύ».

«Οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε» ανέφερε εμφατικά.

Πηγή: skai.gr

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