Ο Ρώσος μπλόγκερ Ίλια Ρεμέσλο, ο οποίος άσκησε κριτική εις βάρος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρεμέσλο, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προσκείμενος στο Κρεμλίνο, δημοσίευσε ένα μανιφέστο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο έγινε viral τον Μάρτιο και είχε τίτλο «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το TASS επικαλέστηκε τις αρχές επιβολής του νόμου σύμφωνα με τις οποίες ο Ρεμέσλο αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών.

Δικηγόρος από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος έγινε γνωστός ως δημόσιος επικριτής του Αλεξέι Ναβάλνι, του πολέμιου του Κρεμλίνου που έκανε εκστρατεία κατά της διαφθοράς και πέθανε στη φυλακή το 2024, ο Ρεμέσλο έγινε ξαφνικά εχθρός του Ρώσου προέδρου τον Μάρτιο του 2026.

Το μανιφέστο του καταγγέλλει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου και ζητεί την παραίτηση του Πούτιν από τη θέση του προέδρου και την παραπομπή του σε δίκη.

Μερικές ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του ο Ρεμέσλο εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική της Αγίας Πετρούπολης.

Οι συνθήκες της νοσηλείας του παραμένουν ασαφείς και δεν έχει ακόμη διακριβωθεί αν εισήχθη εκούσια ή ακούσια. Περίπου έναν μήνα αργότερα πήρε εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

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