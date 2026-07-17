Φωτιά σε χωματερή στη Λέρο - Προειδοποίηση στους κατοίκους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις

Πυρκαγιά ξέσπασε την περιοχή Τσίγγουνα, στη Λέρο, σε χωματερή και έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις απηύθυνε ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι η φωτιά είναι εκτός ελέγχου και ο δρόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ένα ελικόπτερο και εθελοντές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου, η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του ΧΥΤΑ.

Πηγή: skai.gr

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