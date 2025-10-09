Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να διακόψουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Ο ηγέτης του κινήματος, Άμπντελ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε πως «θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και απολύτως προετοιμασμένοι, θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης αυτής της συμφωνίας. Θα οδηγήσει πράγματι αυτή η συμφωνία στον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας;». Επισήμανε ακόμη ότι «πρέπει να παραμείνουμε στο ανώτατο επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας».

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, καθώς και πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Το κίνημα υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.