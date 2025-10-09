Μπεν-Γκβιρ: «Θα ρίξω τον Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί»

Ο ακροδεξιός πολιτικός του Ισραήλ, Μπεν-Γκβιρ δηλώνει αποφασισμένος να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου, αν η Χαμάς δεν διαλυθεί.

Η επίτευξη ειρηνικής συμφωνίας στη Γάζα δεν έχει αφήσει ικανοποιημένη την ακροδεξιά πτέρυγα της ισραηλινής βουλής, καθώς τα στελέχη της δεν βλέπουν τον πλήρη αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, ούτε η Χαμάς δείχνει ικανοποιημένη με την επιβολή της «επιτροπής ειρήνης», που σημαίνει πως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι να επιτευχθεί οριστικά η συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

