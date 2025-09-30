Στο στόχαστρο των Χούθι η Exxon Mobil και η Chevron

Οι Χούθι θα στοχεύσουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Exxon Mobil και η Chevron, παρά την προηγούμενη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτίθενται σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και τον ευρύτερο Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσαν την Τρίτη.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) της Σανάα, που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και συνδέεται με τον στρατό των Χούθι, επέβαλε κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, εννέα στελέχη και δύο πλοία.

Οι οντότητες που χαρακτηρίζονται από τους Χούθι ως στόχοι «θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την αρχή της αντιπαράθεσης», αναφέρει το HOCC στην ιστοσελίδα του.

Η ανακοίνωση λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ConocoPhillips και η Diamond S Shipping, θεωρούνται εχθρικές οντότητες και είναι πιθανόν να τεθούν στο στόχαστρο.

Από το 2023 οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, δηλώνοντας αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Αυτήν την εβδομάδα επιτέθηκαν σε ολλανδικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, τραυματίζοντας δύο μέλη του πληρώματος και αφήνοντας το πλοίο στις φλόγες και ακυβέρνητο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.