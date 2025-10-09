Κίνα: Βίντεο δείχνει ατελείωτο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων

«Αθήνα και πάλι Αθήνα» μπορεί να σκεφτεί κανείς βλέποντας ένα βίντεο με ένα εξωπραγματικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μποτιλιάρισμα στον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ στην Κίνα. Το βίντεο δείχνει τον σταθμό, ο οποίος έχει 36 λωρίδες κυκλοφορίας, να φωτίζεται με τα κόκκινα πίσω φώτα των ΙΧ δημιουργώντας ένας υπερθέαμα εις βάρος βέβαια των εποχούμενων...

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της Κίνας στην επαρχία Ανχούι αντιμετώπισε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες επέστρεφαν σπίτι τους τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των 8 ημερών αργίας της Εθνικής Επετείου και του Φεστιβάλ Μεσοφθινοπώρου.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



Πλάνα από drones δείχνουν πολλά οχήματα να κινούνται με «βήμα σημειωτόν» σε πολλαπλές λωρίδες για να περάσουν από τις πύλες διοδίων και τελικά να σχηματίζουν μια ουρά τεσσάρων λωρίδων, ένα ατελείωτο κόκκινο ποτάμι από οχήματα, που θα προκαλούσε δέος ακόμη και στον μπαρουτοκαπνισμένο από τέτοια θέματα δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Δημήτρη Κολιομιχάλη...

Το Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου είναι σημαντικό για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις στην Κίνα, και φέτος συνέπεσε με την Εθνική Εορτή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διακοπή να επεκταθεί πέρα ​​από την κανονική διάρκεια, από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου.

Περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών, ενώ 765 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επταήμερων διακοπών πέρυσι, δήλωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στον σταθμό των διοδίων (εκτιμάται σε δεκάδες χιλιόμετρα) θύμισε σε πολλούς οδηγούς το κυκλοφοριακό χάος της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Παρόμοιες περιπτώσεις μαζικής κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κίνα έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, με πιο διάσημη το 12ήμερης διάρκειας μποτιλιάρισμα του 2010. Η ζωή σταμάτησε για τους ταξιδιώτες στις 14 Αυγούστου 2010, λόγω ενός... αχανούς μποτιλιαρίσματος που εκτεινόταν σε μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πεκίνου-Θιβέτ. Με πολλά φορτηγά να έχουν υποστεί βλάβη ενδιάμεσα, χιλιάδες οχήματα και ταξιδιώτες έμειναν κολλημένοι για 12 ημέρες στον αυτοκινητόδρομο.

