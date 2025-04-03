Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που απέδωσαν στις ΗΠΑ στην επαρχία Χοντάιντα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Προχθές Τρίτη το βράδυ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην ίδια επαρχία, σύμφωνα με τους Χούθι, που απέδωσαν επίσης τους θανάτους σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, δήλωσε πως «ένας πολίτης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε χθες Τετάρτη εξαιτίας επιδρομών της αεροπορίας των αμερικανών εχθρών» στην πόλη Ρας Ίσα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στο κίνημα έκαναν επίσης λόγο για αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Σαάντα (βόρεια), λίκνο και οχυρό των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει πως διεξήγαγε βομβαρδισμούς ως αυτό το στάδιο.

Video purporting to show a US airstrike on a Houthi weapons depots in the Ras Isa oil port near al-Salif, Yemen.pic.twitter.com/Y8qihbrt7F — MyPetJawa (@mypetjawa) April 2, 2025

Τη 15η Μαρτίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως άρχισαν νέα ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των Χούθι, υποσχόμενες πως θα χρησιμοποιήσουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ, όσο οι αντάρτες συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που κυκλοφορούν σε θαλάσσιες οδούς-κλειδιά στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Τα πλήγματα εναντίον των Χούθι ήταν απίστευτα αποτελεσματικά», διαβεβαίωσε προχθές Τρίτη η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας για «πάνω από 200 επιτυχή πλήγματα εναντίον των Χούθι».

Το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του, ανακοίνωσε νωρίτερα χθες από την πλευρά του ότι προχώρησε σε επίθεση εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman, «την τρίτη σε 24 ώρες», διά στόματος του εκπροσώπου του για τις στρατιωτικές υποθέσεις, του Γιαχία Σάρια.

Προχθές το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωση πως θα αναπτυχθεί δεύτερο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή, το USS Carl Vinson, για να «συνεχίσει να προωθείται η περιφερειακή σταθερότητα, την αποτροπή κάθε επιθετικότητας και την προστασία της ελεύθερης ροής του εμπορίου στην περιφέρεια».

Πηγή: skai.gr

