Το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στη Χοντάιντα (δυτικά της Υεμένης)) που απέδωσαν στις ΗΠΑ, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αργά το βράδυ χθες Τρίτη το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησής τους.

«Η αμερικανική επίθεση, που έβαλε στο στόχαστρο χθες Τρίτη, με πολλά πλήγματα, το κτίριο διαχείρισης υδάτινων πόρων της περιοχής αλ Μανσουρίγια, στην επαρχία Χοντάιντα, σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλους) δύο, στην πλειονότητά τους εργαζόμενους», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προσωρινό απολογισμό.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Χούθι έκαναν λόγο για αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν. Κατά τις πηγές αυτές, στο στόχαστρο μπήκαν υποδομές στην επαρχία Χοντάιντα, ενώ έγιναν επίσης τρεις επιδρομές στην επαρχία Χάτζα (βορειοδυτικά) και ισάριθμες στο λίκνο και προπύργιο των Χούθι, τη Σαάντα (βόρεια). Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο πως διεξήγαγαν επιδρομές.

Βίντεο από Αμερικανικά πλήγματα στη Σαάντα

Τη 15η Μαρτίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα επίθεση, υποσχόμενες πως θα χρησιμοποιήσουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ, καθώς οι αντάρτες συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που κυκλοφορούν σε θαλάσσιες οδούς-κλειδιά στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Τα πλήγματα εναντίον των Χούθι ήταν απίστευτα αποτελεσματικά», δήλωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας για «πάνω από 200 επιτυχή πλήγματα εναντίον των Χούθι».

Η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει σκοπό να «εξουδετερωθούν» οι απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι αντάρτες έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τον Νοέμβριο του 2023, τονίζοντας πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα ξανάρχιζαν τις επιχειρήσεις τους εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας εξαιτίας του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας που επέβαλε το Ισραήλ στον θύλακο. Η απειλή πυροδότησε τους πρώτους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη αφότου ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε σε απειλητικό τόνο τη Δευτέρα μέσω Truth Social πως «ο αληθινός πόνος δεν έχει έρθει ακόμη για τους Χούθι και τους υποστηρικτές τους στο Ιράν». Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, «θα συνεχιστούν ωσότου να μην υφίσταται πλέον απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

