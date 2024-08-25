Δεκατρείς άνθρωποι πνίγηκαν και άλλοι 14 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά της Υεμένης, η πιο πρόσφατη τραγωδία σε αυτή την επικίνδυνη μεταναστευτική οδό, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

«Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και άλλοι 14 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Τάιζ στην Υεμένη την Τρίτη», επεσήμανε ο ΔΟΜ.

Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το Τζιμπουτί, μετέφερε 25 μετανάστες από την Αιθιοπία και δύο πολίτες Υεμένης.

Ένδεκα άνδρες και δύο γυναίκες είναι μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Υεμενίτης καπετάνιος και ο βοηθός του, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Ο ΔΟΜ πρόσθεσε ότι τα αίτια του ναυαγίου δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Η νέα αυτή τραγωδία μάς υπενθυμίζει με τραγικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε αυτή την οδό», δήλωσε ο Ματ Χούμπερ επικεφαλής της μεταβατικής αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

Τον Ιούλιο πλοιάριο με τουλάχιστον 45 πρόσφυγες είχε ανατραπεί στα ανοικτά της Τάιζ. Εντοπίστηκαν μόλις 4 επιζώντες.

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα πλούσια κράτη του Κόλπου, φεύγοντας για να γλιτώσουν από συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές ή τη φτώχεια.

Ο ΔΟΜ κατέγραψε περισσότερους από 97.200 μετανάστες που έφτασαν στην Υεμένη το 2023, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι μετανάστες που καταφέρνουν να φτάσουν στην Υεμένη είναι αντιμέτωποι με άλλες απειλές για την ασφάλειά τους σε αυτή την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

Οι περισσότεροι προσπαθούν στη συνέχεια να πάνε στη Σαουδική Αραβία ή σε άλλες χώρες του Κόλπου για να εργαστούν.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, από το 2014 τουλάχιστον 2.082 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται σε αυτή τη μεταναστευτική οδό από την ανατολική Αφρική και το Κέρας της Αφρικής ως τις χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

