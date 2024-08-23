Από βολίδα φαίνεται ότι προήλθε ο θάνατος του 39χρονου μετανάστη από το Κουβέιτ, που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το Λιμενικό ταχύπλοου στη Σύμη που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία.

Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν υπήκοοι Κουβέιτ, ανάμεσά τους και 5 ανήλικα παιδιά. Μεταφέρθηκαν στη Σύμη, όπου και γίνεται η προανάκριση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ένα σκάφος από τα παράλια της Τουρκίας αποπειράθηκε να μεταφέρει 15 μετανάστες στη Σύμη. Έγινε αντιληπτό από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο το καταδίωξε. Οι χειριστές του ταχύπλοου σκάφους δεν υπάκουσαν στις εντολές του Λιμενικού που το κάλεσαν να σταματήσει και ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Έτσι, ξεκίνησε η καταδίωξη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του λιμενικού, ο χειριστής του ταχύπλοου προσπάθησε μεταξύ άλλων να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού. Ένα από τα στελέχη του πληρώματος του Λιμενικού άνοιξε πυρ, πυροβολώντας αρχικά τρεις φορές στον αέρα για εκφοβισμό, και στη συνέχεια έριξε άλλες δύο βολές προκειμένου να θέσει εκτός λειτουργίας τη μηχανή του ταχύπλοου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο εισαγγελέας του ναυτοδικείου. Ζήτησε τη σύλληψη του στελέχους του πληρώματος και την κατάσχεση του όπλου του, όπως προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες στο πλαίσιο της έρευνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σύμης ύποπτο ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος.

Το Τ/Χ πολυεστερικό σκάφος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού Λ.Σ. (ΠΛΣ), ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό τη διαφυγή του. Ακολούθησε καταδίωξη από το ΠΛΣ, με τη χρήση ηχητικών και οπτικών σημάτων, στα οποία το Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε, εκτελώντας επανειλημμένα ακραία επικίνδυνους ελιγμούς και εμβολίζοντας το ΠΛΣ στην αριστερή πλευρά και συγκεκριμένα πλησίον της θέσης του κυβερνήτη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των μελών του πληρώματος του ΠΛΣ.

Προκειμένου να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος για το ΠΛΣ και το πλήρωμά του, πραγματοποιήθηκαν αρχικά προειδοποιητικές βολές χωρίς αποτέλεσμα και ακολούθως στοχευμένες βολές στον εξωλέμβιο κινητήρα που αποσκοπούσαν στην ακινητοποίηση του ταχυπλόου. Κατόπιν της ακινητοποίησης του σκάφους, διενεργήθηκε έλεγχος επί του ταχυπλόου από το πλήρωμα του ΠΛΣ, όπου και διαπιστώθηκε ότι ένας 39χρονος άνδρας είχε τραυματιστεί θανάσιμα, πιθανόν από βολίδα.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με έτερο περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Ρόδου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου στη συνέχεια διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου.

Στο Τ/Χ επέβαιναν συνολικά δεκατέσσερις (14) αλλοδαποί (5 ανήλικοι, 8 άντρες, 1 γυναίκα), ενώ από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο (02) αλλοδαποί που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές, για παράβαση των αρ. 82 και 83 του Ν. 3386/2005, αρ.25 παρ. 1 εδ. β του Ν. 5038/2023 και 306 του Π.Κ. και κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος».

