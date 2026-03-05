Λογαριασμός
Ιρανός αγιατολάχ καλεί τους πιστούς «να χύσουν το αίμα των Σιωνιστών και του Τραμπ» - Βίντεο

Ο ανώτερος Ιρανός κληρικός  Αμπντουλάχ Γιαβάντι Αμόλι, τόνισε ότι η εκδίκηση είναι «αυτό που απαιτείται από τους ευσεβείς Σιίτες Μουσουλμάνους σήμερα»

αγιατολαχ

Κάλεσμα στους Ιρανούς να χύσουν το αίμα των Σιωνιστών και του Τραμπ, απηύθυνε ο 92χρονος αγιατολάχ (ανώτερος κληρικός) Αμπντουλάχ Γιαβάντι Αμόλι (Abdollah Javadi-Amoli), την ώρα που οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν ουσιαστικά εξοντώσει την ηγεσία του του θεοκρατικού καθεστώτος και των Φρουρών της Επανανάστασης.

Ο Amoli κάλεσε τους Ιρανούς να εκδικηθούν όλους τους Σιωνιστέςκαι τον πρόεδρο των ΗΠΑ

 «Το αίμα του είναι επιτρεπτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τώρα», οι Ιρανοί θα δουν στο μέλλον τεράστιες ανταμοιβές. 

Ο ανώτερος Ιρανός κληρικός τόνισε μάλιστα ότι «το να χύσουν το αίμα» των Ισραηλινών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,  είναι «αυτό που απαιτείται από τους ευσεβείς Σιίτες Μουσουλμάνους σήμερα». 

