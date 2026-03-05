Κάλεσμα στους Ιρανούς να χύσουν το αίμα των Σιωνιστών και του Τραμπ, απηύθυνε ο 92χρονος αγιατολάχ (ανώτερος κληρικός) Αμπντουλάχ Γιαβάντι Αμόλι (Abdollah Javadi-Amoli), την ώρα που οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν ουσιαστικά εξοντώσει την ηγεσία του του θεοκρατικού καθεστώτος και των Φρουρών της Επανανάστασης.

🇮🇷 Iranian ayatollah calls for Trump’s blood to be spilled



Cleric Javadi Amoli urged Iranians to take revenge on all Zionists — and the U.S. president as well.



“His blood is permitted,” the ayatollah said, adding that even if there are some hardships now, Iranians will see… pic.twitter.com/cGv4oQseZo March 5, 2026

Ο Amoli κάλεσε τους Ιρανούς να εκδικηθούν όλους τους Σιωνιστέςκαι τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Το αίμα του είναι επιτρεπτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τώρα», οι Ιρανοί θα δουν στο μέλλον τεράστιες ανταμοιβές.

Ο ανώτερος Ιρανός κληρικός τόνισε μάλιστα ότι «το να χύσουν το αίμα» των Ισραηλινών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι «αυτό που απαιτείται από τους ευσεβείς Σιίτες Μουσουλμάνους σήμερα».

Πηγή: skai.gr

