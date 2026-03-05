Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι. Οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί, αναφέρεται σε νέο μήνυμα προς τους κατοίκους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, αναφερόμενος στον νέο συναγερμό, ανέφερε ότι διερευνήθηκε πληροφορία για ένδειξη ύποπτου αντικειμένου προς τις βρετανικές βάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε οτιδήποτε και έληξε ο συναγερμός. Δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Η τελική κατεύθυνση δεν ήταν, τελικά, προς τις βρετανικές βάσεις, ανέφερε.

Νέα προειδοποίηση εστάλη στους κατοίκους Ακρωτηρίου, όπου υπάρχει η βρετανική βάση, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη αδιευκρίνιστη απειλή ασφάλειας. «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου - Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Η απειλή ασφαλείας έρχεται ενόσω τη Μεγαλόνησο επισκέπτεται ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι.

