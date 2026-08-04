Οι «Fatherland» και «Minotaur» ταξιδεύουν στο Open Air του Φεστιβάλ του Σαράγεβο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο παρουσίασε το πρόγραμμα του Τμήματος Υπαίθριος Κινηματογράφος, όπου προβάλλονται ταινίες σε εξωτερικό χώρο στον μεγαλύτερο χώρο της διοργάνωσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ταινίες των φετινών βραβευθέντων, όπως "Fatherland" του Πάβελ Παβλικόφσκι, "Ashes" του Ντιέγκο Λούνα και "Welcome to Sarajevo" με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον.

Επίσης, περιλαμβάνονται βραβευμένες ταινίες από μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Grand Prix των Καννών "Minotaur" του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, το "The Beloved" του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν και το αυτοβιογραφικό δράμα "No Good Men" της Σαρμπανού Σαντάτ, που άνοιξε την αυλαία της Μπερλινάλε.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο αποκάλυψαν το πρόγραμμα του Τμήματος Υπαίθριος Κινηματογράφος (Open Air), στο πλαίσιο του οποίου προβάλλονται ταινίες σε εξωτερικό χώρο στον μεγαλύτερο της διοργάνωσης.

Στο Τμήμα Υπαίθριου Κινηματογράφου περιλαμβάνοναι ταινίες σε σκηνοθεσία ή πρωταγωνίστριες των φετινών βραβευθέντων του Σαράγεβο, όπως «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι, «Ashes» του Ντιέγκο Λούνα και «Welcome to Sarajevo», με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον που θα προβληθούν στο Open Air Cinema.

Περιλαμβάνει επίσης ταινίες από μεγάλα Φεστιβάλ, όπως η βραβευμένη με το Grand Prix των Καννών ταινία «Minotaur», σε σκηνοθεσία Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η βραβευμένη με το Grand Prix των Καννών «The Beloved», σε σκηνοθεσία Ροντρίγκο Σορογκόγιεν και το αυτοβιογραφικό δράμα «No Good Men» της Σαρμπανού Σαντάτ με το οποίο άνοιξε η αυλαία της Μπερλινάλε.

Στο πρόγραμμα του Τμήματος Open Air Premiere, το οποίο συγκεντρώνει νέες ταινίες από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, έχουν συμπεριληφθεί το φιλμ «3 Weeks After» (3 Nedelje Posle) του Μίροσλαβ Τέρζιτς, το «Hidden People» (Skriti Ljudje) του Μίχα Χότσεβαρ, το Home” (Hjem) της Μαριάνα Γιάνκοβιτς και το «The Lost Son» (Izgubljeni Sin) συμπαραγωγή Σλοβενίας, Ελλάδας, Κροατίας, Ιταλίας και Βόρειας Μακεδονίας σε σκηνοθεσία του Ντάρκο Στάντε. Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο διοργανώνεται από τις 14 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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