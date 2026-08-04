Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από κατολίσθηση εδάφους που "έθαψε" κάτω από τα χώματα προσκυνητές σε μοναστήρι της περιοχής Αμχάρα στη βόρεια Αιθιοπία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της επισκοπής.

Η Αιθιοπία, χώρα της κεντρικής Αφρικής με περίπου 130 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες βροχοπτώσεις στη διάρκεια της "μακράς" εποχής των βροχών, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η κατολίσθηση εδάφους, που έλαβε χώρα στη Σέλα Ντινγκάι, 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, «σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 7 το πρωί, έπειτα από έντονη βροχόπτωση τη νύχτα, που συνοδευόταν από αστραπές και κεραυνούς», δήλωσε εκ μέρους της επισκοπής ο Μεγκάμπε Χαντίς Νέκα Τιμπέμπ Αμπάμπου.

Λάσπη και βράχια κύλησαν από έναν λόφο και κάλυψαν ένα τμήμα του μοναστηριού Τσαντκάνε Μάριαμ (Tsadkane Mariam), όπου βρίσκονταν προσκυνητές.

«Δεκατέσσερις πιστοί που προσεύχονταν στο μοναστήρι έχασαν επιτόπου τη ζωή τους. Τρεις άλλοι, που τραυματίστηκαν σοβαρά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», συνέχισε ο Μεγκάμπε Χαντίς Νέκα Τιμπέμπ Αμπάμπου, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός είναι «οριστικός».

Χθες, Δευτέρα, οι τοπικές αρχές της περιφέρειας της βόρεια Σέουα, όπου βρίσκεται η Σέλα Ντινγκάι, είχαν κάνει λόγο για 14 νεκρούς, επικαλούμενες «σεισμό και ξαφνική κατολίσθηση εδάφους», αλλά χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Αιθιοπία, όπου περισσότερα από τα δύο τρίτα των κατοίκων ζουν σε αγροτικές περιοχές, πλήττεται συχνά από καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα.

Τον Ιούλιο του 2024, τουλάχιστον 257 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση εδάφους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τον Μάρτιο, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες και κατολισθήσεις εδάφους, και πάλι στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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