Carlos Sainz Sr.: Οδήγησε την πανίσχυρη Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της F1

Με τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού Carlos Sainz Sr. να αναλαμβάνει το πηδάλιο του κορυφαίου σπορ μοντέλου της αμερικανικής εταιρείας, η Ford Mustang GTD -η πιο προηγμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη Mustang παραγωγής που έχει δημιουργηθεί ποτέ από την Ford- βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μοναδικής εμπειρίας στη νέα πίστα MADRING της Μαδρίτης.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC και νικητής του Dakar Rally είχε την ευκαιρία να «εξερευνήσει» τη χάραξη της νέας πίστας της Formula 1, η οποία βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, πραγματοποιώντας μια πρώτη αξιολόγησή της πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD. Αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτέλεσε μια μοναδική συνάντηση ανάμεσα σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων όλων των εποχών και ένα σπορ αυτοκίνητο που μεταφέρει στα μοντέλα παραγωγής της Ford την τεχνολογία που έχει αποκτήσει η εταιρεία στις πίστες και τις αγωνιστικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ανά τον κόσμο.

Ford Mustang GTD: Ένα αγωνιστικό με πινακίδες κυκλοφορίας

Η Ford Mustang GTD αποτελεί την κορυφαία έκφραση της φιλοσοφίας Mustang, συνδυάζοντας τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης στο δρόμο. Το αμερικάνικο κουπέ διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα, ενεργή πίσω αεροτομή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις, στοιχεία που αποδεικνύουν τον καθαρόαιμο προσανατολισμό του.

Κάτω από το καπό του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 με χωρητικότητα 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 PS, ένα σύνολο που προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις και μεταμορφώνει τη Mustang GTD σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο υπερ-υψηλών επιδόσεων για χρήση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

Με τα μάτια του Carlos Sainz Sr.

Με τεράστια εμπειρία σε πολλές και διαφορετικές μορφές αγώνων, ο Carlos Sainz Sr. ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά της νέας πίστας, που από φέτος θα φιλοξενήσει το GP Ισπανίας (11-13 Σεπτεμβρίου). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «El Matador». είχε ήδη «εξερευνήσει» τη διαδρομή της νέας πίστας σε προηγούμενο στάδιο πίσω από το τιμόνι ενός Ford F-150 Raptor, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Ο ίδιος περιέγραψε το MADRING ως μια ιδιαίτερα απαιτητική πίστα, η οποία θα δοκιμάσει τις ικανότητες των οδηγών. «Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια περίπλοκη πίστα. Δεν θα είναι εύκολη στην οδήγηση και έχει πολλά δύσκολα τμήματα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος στους οδηγούς προκειμένου να χαλαρώσουν. Οι πιλότοι θα έχουν σίγουρα πολλή δουλειά και σωματικά θα είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Η στροφή Monumental, για παράδειγμα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη από πλευράς φυσικής κατάστασης».

Αναφορικά με την εμπειρία οδήγησης της Mustang GTD, ο Ισπανός θρύλος δήλωσε: «Θα ήθελα η πίστα να ήταν 100% κλειστή ώστε να μπορούσα να πιέσω περισσότερο. Το αυτοκίνητο είναι εκπληκτικό, έχει άφθονη δύναμη. Η Ford έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και, αν μου το δώσετε ξανά μια άλλη μέρα με περισσότερη ηρεμία, θα μπορέσω να το απολαύσω και να το πιέσω λίγο περισσότερο».

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Μαδρίτη και τη Formula 1

Το MADRING αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους νέους προορισμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2026. Για τον Carlos Sainz Sr., η επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς πρόκειται για την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Θα είναι ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο. Η πίστα έχει πολλά να προσφέρει και θα αποτελέσει μια εξαιρετική διοργάνωση για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού» δήλωσε ο Ισπανός πρωταθλητής.

Πηγή: skai.gr

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