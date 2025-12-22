Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε κύμα επιθέσεων στη βόρεια συριακή πόλη του Χαλεπίου, με τις κυβερνητικές δυνάμεις και τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) να ανταλλάσσουν κατηγορίες για τους θανάτους.

Το συριακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς των SDF σε κατοικημένες συνοικίες της πόλης. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται δύο παιδιά και δύο εργαζόμενοι της Πολιτικής Άμυνας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Δαμασκό ότι οι SDF φαίνεται να μην έχουν καμία πρόθεση να τηρήσουν τη δέσμευση για ένταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις του κράτους έως την προθεσμία που είχε συμφωνηθεί για το τέλος του έτους.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF, που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές στη βορειοανατολική Συρία, τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εάν η ομάδα δεν τηρήσει τη συμφωνία.

«Ακούμε συνεχώς ήχους πυροβολικού και όλμων και υπάρχει έντονη παρουσία του στρατού στις περισσότερες περιοχές του Χαλεπίου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη στο πρακτορείο Reuters. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι οι ήχοι των πληγμάτων ήταν πολύ ισχυροί και περιέγραψε την κατάσταση ως τρομακτική.

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Γάνι, επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας στο Χαλέπι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις εργάζονται για την απομάκρυνση των αμάχων και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους στις γειτονιές που δέχονται επιθέσεις.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι SDF εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση κατά των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού στις συνοικίες Σεΐχ Μαξούντ και Ασραφίγια του Χαλεπίου, προκαλώντας τραυματισμούς.

Οι SDF διέψευσαν τον ισχυρισμό και ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από παρατάξεις που συνδέονται με τη συριακή κυβέρνηση. Υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις χρησιμοποιούν άρματα μάχης και πυροβολικό εναντίον κατοικημένων περιοχών της πόλης.

Το υπουργείο Άμυνας απέρριψε τις δηλώσεις των SDF, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός απαντά σε πηγές πυρών που προέρχονται από κουρδικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

