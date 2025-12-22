Σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη. Στην πόλη Μερσίνα, νότια της χώρας, ένας 12χρονος μαθητής πυροβόλησε τον 39χρονο διευθυντή του με ένα τουφέκι στην αυλή του σχολείου τους.

⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey



In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.



The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN December 22, 2025

Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Μερσίνης,

Ο σοβαρά τραυματισμένος διευθυντής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το παιδί που τράπηκε σε φυγή συνελήφθη γρήγορα, όπως και ο πατέρας του.

Το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με ασήμαντη αφορμή, μια παρατήρηση που είχε δεχθεί ο μαθητής από τον διευθυντή την προηγούμενη εβδομάδα, για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ποδηλάτου στο σχολείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.