12χρονος μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου στην Τουρκία – Δείτε βίντεο

Το 39χρονο θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Ο 12χρονος έχει συλληφθεί, όπως και ο πατέρας του

Τουρκία

Σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη. Στην πόλη Μερσίνα, νότια της χώρας, ένας 12χρονος μαθητής πυροβόλησε τον 39χρονο διευθυντή του με ένα τουφέκι στην αυλή του σχολείου τους. 

Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Μερσίνης,

Ο σοβαρά τραυματισμένος διευθυντής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το παιδί που τράπηκε σε φυγή συνελήφθη γρήγορα, όπως και ο πατέρας του. 

Το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με ασήμαντη αφορμή, μια παρατήρηση που είχε δεχθεί ο μαθητής από τον διευθυντή την προηγούμενη εβδομάδα, για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ποδηλάτου στο σχολείο. 

