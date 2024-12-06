Χρήστος Μεγάλου: Το 2023, τα καθαρά έσοδα του παγκόσμιου τραπεζικού τομέα ήταν ύψους 1,15 τρισ. δολάρια

O Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «The 2025 Horizon: Lessons for Leadership and Fundamentals for Growth», συνεδρίου «Financial Times Global Banking Summit 2024», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου.

Απατώντας σε σχετικές ερωτήσεις ανέφερε:

Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα διεθνώς αυξάνεται και αυτό είναι καλό γιατί αναδιαμορφώνεται το χρηματοπιστωτικό τοπίο, χωρίς όμως μεγάλη επίπτωση στο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι εταιρείες FinTech επεκτείνουν την παρουσία τους και προσφέρουν, συχνά με χαμηλότερο κόστος και με μεγαλύτερη ευκολία, ελκυστικές υπηρεσίες ιδιαίτερα για νεότερους καταναλωτές με γνώσεις τεχνολογίας. Ο ανταγωνισμός αυτός ωθεί τις τράπεζες να καινοτομήσουν, να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανάφερε δε, ως παράδειγμα τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής neobank με πλήρη ευρωπαϊκή τραπεζική άδεια λειτουργίας, της Snappi, από την Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Natech.

Σχετικά με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα επισήμανε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ήταν τα καλύτερα για τον κλάδο από την οικονομική κρίση του 2008. Το 2023, τα καθαρά έσοδα του παγκόσμιου τραπεζικού τομέα ήταν ύψους 1,15 τρισ. δολάρια και ήταν περίπου όσα μαζί αυτά των κλάδων της ενέργειας και της βιομηχανίας, που ακολουθούν σε έσοδα.

Ερωτώμενος για την προοπτική διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις κυρίως λόγω του κατακερματισμού και τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο ρυθμιστικό περιβάλλον από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να επικεντρώνονται κυρίως σε εγχώριες συγχωνεύσεις και οργανισμοί όπως η Banco Santander και η CaixaBank να επεκτείνονται μέσω εθνικών εξαγορών. Ακόμη και η πρόταση της UniCredit για την Commerzbank είναι περισσότερο μια εγχώρια και όχι μια διασυνοριακή συμφωνία, είπε.

Η πολυπλοκότητα και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στα διαφορετικά εθνικά κανονιστικά πλαίσια στην Ευρώπη αποτελούν εμπόδιο σε κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ στον αντίποδα, οι αμερικανικές τράπεζες προχωρούν σε συνενώσεις αφού γενικότερα υπόκεινται σε λιγότερους κανονιστικούς περιορισμούς από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που τους επιτρέπει να διατηρούν υψηλότερους δείκτες τιμής προς λογιστική αξία (P/B) και ως αποτέλεσμα καλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Η απόκλιση στο ρυθμιστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών χωρών επηρεάζει επίσης τις αποτιμήσεις της αγοράς: οι ευρωπαϊκές τράπεζες συχνά διαπραγματεύονται με δείκτες P/B κάτω του 1, κάτι που αντανακλά τόσο τον σκεπτικισμό της αγοράς σχετικά με την ικανότητά τους να παράγουν αποδόσεις όσο και τους αυστηρούς κανόνες που αντιμετωπίζουν. Αντιθέτως, οι τράπεζες των ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται με δείκτες P/B πάνω από 1, με ορισμένα μεγάλα ιδρύματα όπως η JP Morgan Chase και η Goldman Sachs να κυμαίνονται μεταξύ 1,2 και 2.

Σε αντίθεση με τα προσκόμματα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, ο κ. Μεγάλου εκτίμησε ότι θα υπάρξει πρόοδος στην ευρωπαϊκή ενοποίηση των κεφαλαιαγορών. Γενικότερα, η ενοποίηση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα είναι μια εξέλιξη που συναρτάται από την εξισορρόπηση των στρατηγικών «φιλοδοξιών» που έχουν οι ίδιες οι τράπεζες με μια σειρά παράγοντες πολιτικούς, κανονιστικούς αλλά και σχετικούς με την αγορά.

Όσο αφορά την Πειραιώς, η προτεραιότητα δίνεται στην πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, για την αξιοποίηση της ρευστότητας και των κεφαλαίων της, έχοντας επιτύχει αύξηση κατά 10% το 2024 και στοχεύοντας σε μονοψήφια υψηλή αύξηση των δανείων τα επόμενα χρόνια. «Σύμφωνα με τη στρατηγική μας, αξιολογούμε τις στρατηγικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

