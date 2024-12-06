Ο παγκόσμιος δείκτης τιμών τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών αυξήθηκε τον Νοέμβριο φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023, λόγω των αυξανόμενων τιμών των φυτικών ελαίων, όπως έδειξαν τα στοιχεία σήμερα, Παρασκευή.

Ο δείκτης τιμών, που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την παρακολούθηση των παγκόσμιων εμπορευμάτων τροφίμων, αυξήθηκε στις 127,5 μονάδες τον περασμένο μήνα από τις αναθεωρημένες 126,9 μονάδες τον Οκτώβριο.

Σε ξεχωριστή έκθεση, ο FAO μείωσε οριακά τις προβλέψεις του για την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών το 2024 σε 2,841 δισεκατομμύρια τόνους από προηγούμενη πρόβλεψη 2,848 δισεκατομμυρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.