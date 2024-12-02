Χρήστος Μεγάλου: Η Πειραιώς αναμένει αύξηση των δανείων κατά 10% το 2024

Ότι η Πειραιώς αναμένει αύξηση των δανείων κατά 10% το 2024, ανέφερε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλος στο Morgan Stanley and Athens Stock Exchange Greek Investment Conference.

Ειδικότερα, βασικά σημεία της ομιλίας του αφορούσαν την πιστωτική επέκταση και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας, την επενδυτική προοπτική της Τράπεζας και τη σχέση με τους πελάτες και τις νέες τάσεις στο banking.

Για την πιστωτική επέκταση και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας

Στρατηγική προτεραιότητα της Πειραιώς είναι η αύξηση της χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και με διαφοροποίηση των πηγών εσόδων για την Τράπεζα.

Η Πειραιώς αναμένει αύξηση των δανείων κατά 10% το 2024, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια, €2,1 δισ. καθαρά έσοδα από τόκους (NII) το και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) 2,7%, μεταξύ των υψηλότερων στην Ε.Ε., έχοντας επιτύχει να διαφυλάξει τα περιθώρια δανείων και το κόστος των καταθέσεων.

Η διατήρηση του ΝΙΜ είναι σημαντική με κύκλο μείωσης των επιτοκίων και consensus για 2% ή ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο της ΕΚΤ μέχρι το τέλος του 2025.

Για το 2025 ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το χαρτοφυλάκιο δανείων μας, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση από επιχειρήσεις, όπως και τα κεφάλαια που προέρχονται από το RRF ενώ παράλληλα εργαζόμαστε εντατικά για την αναθέρμανση των εργασιών λιανικής.

Η προσδοκία της Πειραιώς είναι ότι η πίεση στο NIM θα είναι περιορισμένη καθώς θα αντισταθμιστεί, μεταξύ άλλων, από τη δημιουργία ευκαιριών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη λιανική.

Οι σταθεροί όγκοι νέων δανείων, τα αυξανόμενα έσοδα από χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος και οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται την κατάλληλη στιγμή, μπορούν να μετριάσουν μεγάλο μέρος των επιπτώσεων από τη μείωση των επιτοκίων.

Γενικότερα, αναμένεται ομαλοποίηση του NIM από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα με ένα βιώσιμο επίπεδο να διαμορφώνεται γύρω στο 2,3%-2,4%.

Για την επενδυτική προοπτική της Τράπεζας

Η Πειραιώς έχει υλοποιήσει μετασχηματισμό μεγάλης έκτασης, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Το στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα 3 χρόνια επιδιώκει την αξιοποίηση του μετασχηματισμού για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την επιβεβαίωση της θέσης της Τράπεζας στον κλάδο.

Στοχεύουμε σε καθαρή πιστωτική επέκταση €10 δισ. τα επόμενα 4 χρόνια και ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες στο 0,9% επί του ενεργητικού, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Η Πειραιώς βρίσκεται σε καλή θέση για να αξιοποιήσει τα ισχυρά θεμελιώδη της, την ψηφιακή πρόοδο και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης για να συνεχίσει να προσφέρει αξία.

Η ισχυρή μακροοικονομική προοπτική και η βιώσιμη δυναμική κερδοφορίας της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τη σύγκλιση της μερισματικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το επόμενο ορόσημο για την Πειραιώς να είναι η πληρωμή 50% από τα κέρδη του 2025, θα ενισχύσουν την επενδυτική πρόταση της Πειραιώς.

Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, τα μεγέθη της δικαιολογούν να διαπραγματεύεται πιο κοντά στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών που είναι μια φορά η λογιστική αξία.

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας, αξιολογούμε στρατηγικές ευκαιρίες με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και την εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, διαφοροποιώντας τις ροές εσόδων.

Για τη σχέση με τους πελάτες και τις νέες τάσεις στο banking

Στην Πειραιώς, ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας και η βελτίωση της εμπειρίας του, όπως και η διεύρυνση του πελατολογίου με την προσφορά νέων υπηρεσιών, είναι προτεραιότητα.

Επιδιώκουμε την πραγματική κατανόηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες, όπως αυτές εξελίσσονται με τις νέες γενιές και το μακροοικονομικό περιβάλλον. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δημιουργία ή την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά έχει να κάνει με τη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη, φυσικής ή ψηφιακής.

Έχουμε υιοθετήσει μια στρατηγική με προτεραιότητα στον πελάτη, αναπτύσσοντας εξελιγμένα μοντέλα, πέρα από τις παραδοσιακές μετρήσεις που σχετίζονται με τα έσοδα ή τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του. Αντιθέτως, εστιάζουμε σε συμπεριφορές και μοναδικές ανάγκες ώστε να παρέχουμε λύσεις στα μέτρα του πελάτη.

Για να ανταποκριθούμε, δημιουργήσαμε νέο μοντέλο καταστημάτων για να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας με πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις. Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, «ξεκλειδώσαμε» τη δυνατότητα εξατομίκευσης σε μεγάλη κλίμακα, εξορθολογίζοντας όλα τα κανάλια μας και διασφαλίζοντας σε αυτά μια υψηλού επιπέδου εμπειρία για τον πελάτη.

Στην Πειραιώς, ξεκινάμε από τον πελάτη και όχι από τα προϊόντα ενώ ενσωματώνουμε μια ισχυρή ατζέντα ESG στο DNA μας. Επειδή για εμάς, η αξία δεν προέρχεται μόνο από τις οικονομικές αποδόσεις αλλά συνδέεται με τη συμβολή στην ευημερία των πελατών και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη βιώσιμη γεωργία, χρηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση θερμοκηπίων, μέσω νέου εξειδικευμένου προϊόντος. Φιλοδοξία μας είναι να διπλασιαστεί η έκταση των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, από 48 χιλιάδες στρέμματα σήμερα.

Ένα άλλο παράδειγμα: αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας για ανακαινίσεις κατοικιών και σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος, η Πειραιώς έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη CFP Green Buildings για τη δημιουργία και την παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας για ανακαινίσεις κτιρίων, με στόχο αρχικά 150 χιλιάδες υφιστάμενα ακίνητα πελατών και παραγωγή νέων δανείων 200 εκατ. ευρώ για ανακατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα τα επόμενα 2-3 χρόνια.

