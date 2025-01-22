«Παρών» τελικά από Σπαρτιάτες στην υποψηφιότητα Τασούλα για ΠτΔ

«Παρών» τελικά θα δηλώσουν οι βουλευτές του κόμματος «Σπαρτιάτες» στην υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα - επιλογή της Νέας Δημοκρατίας - για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς συνεδρίασε σήμερα η Κ.Ο. του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις 16 Ιανουαρίου, είχε δηλώσει ότι «Δεν είναι ευπρόσδεκτες για την κυβέρνηση οι ψήφοι των Σπαρτιατών όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

