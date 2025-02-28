Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την υποστήριξή της στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την έντονη διαφωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Η αξιοπρέπειά σου τιμά τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού», τόνισε με ανάρτησή της στο X. «Να είσαι δυνατός, να είσαι γενναίος, να είσαι ατρόμητος. Δεν είσαι ποτέ μόνος, αγαπητέ πρόεδρε Ζελένσκι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σου για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.